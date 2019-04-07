هكذا علق النجم أبو تريكة على هزيمة الأهلي بخماسية نظيفة

عبّر محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية عن اشتياقه للنادي الأهلي خسارة المارد الأحمر أمام صن داونز.

وكتب محمد أبو تريكة: "اشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه"، وفق ما نقل موقع (في الجول) المصري.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على (تويتر) "نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة".

وواصل "النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم"، وأتم "نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي".

وتلقى النادي الأهلي هزيمة ساحقة بخماسية نظيفة أمام صن دوانز في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد دوانز مباراة الذهاب في الـ13 ابرايل القادم في استاد الجيش بمصر في محاولة لتحقيق المفاجأة الكبرى.