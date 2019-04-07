"الشبيبة" تحذر جامعة الأزهر من طرد الطلبة من قاعات الامتحانات

استنكرت حركة الشبيبة الطلابية في جامعة الأزهر بغزة، القرار الخطير لإدارة الجامعة الذي يقضي إلى طرد الطلبة من قاعات الامتحانات ضاربة بعرض الحائط الظروف الخانقة التي يعيشها الطلبة وذويهم.

وحذرت الشبيبة في بيان لها، إدارة الجامعة ومجلس أمنائها من القيام بطرد أي من الطلبة من قاعات الامتحانات الأمر الذي قد يشكل إهانة كبيرة لهم.

ودعت إدارة الجامعة إلى التراجع الفوري عن قراراتها غير العادلة تجاه كافة الطلبة، رافضة سياسة المماطلة الواضحة والممنهجة تجاه مطالب الطلبة العادلة والمشروعة.

وأكدت الشبيبة أنها ومن منطلق الحرص الكبير على مصلحة الجامعة تسعى إلى استنفاذ كافة الوسائل والخيارات قبل التوجه إلى خطوات تصعيدية، مبينة أنها في حال عدم انصياع إدارة الجامعة إلى مطالب الطلبة سيكون موقفها حازم ومنحاز إلى مطالبهم المشروعة وقد خبرها الجميع في مواقف سابقة.