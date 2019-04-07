اذا كنت تبحث عن بديلا صحيا ومشهيا بنفس فوائد وخواص القهوة التي اعتدت شربها كل يوم فجرب فنجان قهوة مصنوع من الشعير وصدقني ستعتاد عليه وسيكون الخيار الأفضل بالنسبة لك.قد عرف العرب قيمة الشعير صحيا وعلاجيا منذ قرون عديدة ففي حديث لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: انِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : ( التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ،تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ ) والتلبينة مصنوعة من ماء الشعير.كذلك استعمل الشعوب الآسيوية شاي الشعير منذ القدم نظرا لقيمته الغذائية بما في ذلك قدراته على تحسين الدورة الدموية احتوائه على مضادات الأكسدة على كميات وفيره ومتوازنه من الفيتامينات الاحماض الامينيه العناصر المعدنيه الدهون والسكر والبروتينات. من فوائد قهوة الشعير:

قهوة الشعير للوقاية من الأمراض

تمنع الاصابة بأمراض السرطان والسكري النوع 2 فالمواد الكيميائية أو المواد المضادة للأكسدة الموجودة في قهوة الشعير تساعد على مكافحة الأمراض والالتهابات مما يؤدي الى الحفاظ على سلامة جميع خلايا الجسم من الأجسام الدخيلة تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف حيث يمكن أن تؤدي إلى موت الخلايا التي تسبب مضاعفات تؤثر سلبيا على صحة القلب والأوعية الدموية وتعمل كخط دفاع للجسم ضد الأمراض.

فوائد قهوة الشعير للضغط المرتفع

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن قهوة الشعير تفيد بمنع تجلط الدم مما يعني أنها تعمل على جعل الدم أكثر سيولة وحركة في جميع أجزاء الجسم تمنع تصلب الشرايين وتحافظ على مستوى ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد للهضم

يتناول سكان كوريا شاي الشعير لأسباب صحية متعددة أحد هذه الأسباب أنه يساعد على الهضم بشكل كبير ويساعد في القضاء على الامساك النفخة ومشاكل القناة الهضمية الأخرى لوجود الألياف فمن فوائد قهوة الشعير الرائعة تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وتقويتها لمحاربة البكتيريا الضارة.

مضاد للبكتيريا

يمكن أن تساعد في الحد من احتمال وجود عدوى فيروسية بالحفاظ على صحة الفم من العدوى البكتيرية والالتهابات الفيتامينات ومضادات الأكسدة تساعد على التقليل من خطر العدوى الجرثومية.تحارب الأمراض وأمراض القلب والسمنة.

فوائد للدورة الدموية

تعمل على تحسين الدورة الدموية والتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.دراسة حديثة أكدت أن من يتناولون فنجان قهوة الشعير يوميا يحصنون أنفسهم أكثر من غيرهم بالنسبة فيما يتعلق بأمراض القلب والجلطات القلبية.

فوائد لانقاص الوزن

إضافة قهوة الشعير الى النظام الغذائي اليومي يساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم يحتوي فنجان واحد من قهوة الشعير على اثنين من السعرات الحرارية فقط و هذا يمكن أن يكون بديلا رائعا للأشخاص الذين يتمتعون بتناول القهوة مع الحليب والسكر والتي يمكن أن تساهم في زيادة للوزن.

قهوة الشعير والنوم

خيار شرب فنجان قهوة الشعير عادة ما يكون الخيار الأفضل لضمان نوم صحي عميق فقهوة الشعير تحتوي على كميات ضئيلة من حمض التريبتوفان والمادة الكيميائية الميلاتونين المفيدة في تعزيز النوم ولا ننسى خلو قهوة الشعير من الكافيين عدو النوم.

فوائد شرب القهوة الشعير للأكتئاب

الشعير مهدأ نفسي طبيعي يبعث على هدوء النفس والطمئنينة يساعد على راحة الجهاز العصبي ويساعد في علاج أعراض الاكتئاب مما يعكس تحسين المزاج بصورة عامة والقضاء على أعراضه كالأعراض الجسدية الأوجاع بالاضافة لأعراضه النفسية كالقلق.