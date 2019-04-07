الاحتلال يعتقل عريساً مقدسياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن عمر داوود غريب من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت غريب للضغط على نجله محمود لتسليم نفسه للاحتلال، علما أن زفافه يوم غد الاثنين.
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