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للضغط على نجله لتسليم نفسه

الاحتلال يعتقل عريساً مقدسياً

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:58 - 07 ابريل 2019
اعتقال شبان تسللوا إلى الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة اعتقال شبان تسللوا إلى الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن عمر داوود غريب من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت غريب للضغط على نجله محمود لتسليم نفسه للاحتلال، علما أن زفافه يوم غد الاثنين.

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