الخريطة المزيفة تُطعن قبل الظهور!

انتشرت بالأمس وبصورة كبيرة خريطة "ادعى من نشرها انها خريطة فلسطين المستقبلية " ، مما اثار حالة من الضجة والغضب في صفوف نشطاء التواصل الاجتماعي ، والتي اعتبروها انها ليست خريطة فلسطين التي حُفرت في العقول الفلسطينية من مئات السنين ، بل هي خريطة يحاول البعض فرضها والترويج لها لتمحو ما في العقل من حقيقة تاريخية .

الكلمة الجامعة لعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت ان الشعب الفلسطيني قال كلمته لترامب وغيره ممن يسعون إلى تهجيرهم , "نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال" .

الخريطة التي أظهرت الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من سيناء، جاءت بعد تسريبات عن تصريحات أمريكية لترامب انه اشترى من السيسي سيناء للفلسطينيين

جانبه قال دهم أبو سلمية من غزة في حسابه على تويتر "ما ينشر من خريطة لدولة (#فلسطين) المفترضة بعد إتمام صفقة القرن أمر مثير للضحك، خارطة فلسطين محفورة في قلوبنا وعقولنا ولن نقبل عن #فلسطين أي وطن أخر حتى او أعطونا كل الدنيا ستبقى #فلسطين لنا وسيرحل هذا الاحتلال وإن طال الزمن.

وكان رد فادي على حسابه على تويتر Fadi"خريطة فلسطين , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .

قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال ".

اما حسام جحجوح فقال على حسابه على تويتر هذه فلسطين. ولا نعرف خريطة غيرها..

وأوضح محمد سعيد نشوان على حسابه على تويتر #فلسطين خريطة #فلسطين الجديدة حسب المخطط الأمريكي , والضفة الغربية سيتم ضمها للكيان الصهيوني، وسيتم ضمّ جزء من سيناء لقطاع #غزة

اما حمادة أبو مالك فقال ان خريطة فلسطين الأصلية والتاريخية والكاملة , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .

قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال .

خريطة فلسطين الأصلية والتاريخية والكاملة , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .



قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال . pic.twitter.com/ao9IBnrEJM — حمادة أبو مالك - غزة (@abomaalk2018) ٧ أبريل ٢٠١٩

ما ينشر من خريطة لدولة (#فلسطين) المفترضة بعد إتمام صفقة القرن أمر مثير للضحك، خارطة فلسطين محفورة في قلوبنا وعقولنا ولن نقبل عن #فلسطين أي وطن أخر حتى او أعطونا كل الدنيا ستبقى #فلسطين لنا وسيرحل هذا الاحتلال وإن طال الزمن. — أدهم أبو سلمية #غزة ???????? (@adham922) ٦ أبريل ٢٠١٩

#30يوم_علي_رمضان

نشرت وسائل إعلام عبرية صورة خريطة دولة فلسطين الجديدة حسب وصفه تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي ترامب شراء سيناء من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي



وقالت صحيفة يديعوت احرنوت بأنه تمت هناك تفاهمات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو وملك الأردن pic.twitter.com/t9GqHYw2Wk — أسماء مشهور ❤️ (@L2ZlukiidCzOUng) ٦ أبريل ٢٠١٩

هاي خريطة اخرى مقترحة لصفقة القرن....

فلسطين على المحك... pic.twitter.com/6Fu2e7Lmkh — محمد المختار (@mohamedwep) ٦ أبريل ٢٠١٩

هذه خريطة #فلسطين الصحيحة و الحقيقة .. ✋???? pic.twitter.com/bNp2901OJh — Mohmmad Oroq (@Mohmmad_Oroq) ٦ أبريل ٢٠١٩

خريطة فلسطين , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .



قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال . pic.twitter.com/bJu7yFOjTp — Fadi|???????? (@Fad6i) ٦ أبريل ٢٠١٩

خريطة فلسطين , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم. pic.twitter.com/khK7wezCc4 — it's carpenter (@yasserelnajjar5) ٦ أبريل ٢٠١٩