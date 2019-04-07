الخريطة المزيفة تُطعن قبل الظهور!

انتشرت بالأمس وبصورة كبيرة خريطة "ادعى من نشرها انها خريطة فلسطين المستقبلية " ، مما اثار حالة من الضجة والغضب في صفوف نشطاء التواصل الاجتماعي ، والتي اعتبروها انها ليست خريطة فلسطين التي حُفرت في العقول الفلسطينية من مئات السنين ، بل هي خريطة يحاول البعض فرضها والترويج لها لتمحو ما في العقل من حقيقة تاريخية .
الكلمة الجامعة لعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت ان الشعب الفلسطيني قال كلمته لترامب وغيره ممن يسعون إلى تهجيرهم , "نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال" .
الخريطة التي أظهرت الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من سيناء، جاءت بعد تسريبات عن تصريحات أمريكية لترامب انه اشترى من السيسي سيناء للفلسطينيين
جانبه قال دهم أبو سلمية من غزة في حسابه على تويتر "ما ينشر من خريطة لدولة (#فلسطين) المفترضة بعد إتمام صفقة القرن أمر مثير للضحك، خارطة فلسطين محفورة في قلوبنا وعقولنا ولن نقبل عن #فلسطين أي وطن أخر حتى او أعطونا كل الدنيا ستبقى #فلسطين لنا وسيرحل هذا الاحتلال وإن طال الزمن.
وكان رد فادي على حسابه على تويتر Fadi"خريطة فلسطين , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .
قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال ".
اما حسام جحجوح فقال على حسابه على تويتر هذه فلسطين. ولا نعرف خريطة غيرها..
وأوضح محمد سعيد نشوان على حسابه على تويتر #فلسطين خريطة #فلسطين الجديدة حسب المخطط الأمريكي , والضفة الغربية سيتم ضمها للكيان الصهيوني، وسيتم ضمّ جزء من سيناء لقطاع #غزة
اما حمادة أبو مالك فقال ان خريطة فلسطين الأصلية والتاريخية والكاملة , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .
قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال .
خريطة فلسطين الأصلية والتاريخية والكاملة , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .— حمادة أبو مالك - غزة (@abomaalk2018) ٧ أبريل ٢٠١٩
قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال . pic.twitter.com/ao9IBnrEJM
ما ينشر من خريطة لدولة (#فلسطين) المفترضة بعد إتمام صفقة القرن أمر مثير للضحك، خارطة فلسطين محفورة في قلوبنا وعقولنا ولن نقبل عن #فلسطين أي وطن أخر حتى او أعطونا كل الدنيا ستبقى #فلسطين لنا وسيرحل هذا الاحتلال وإن طال الزمن.— أدهم أبو سلمية #غزة ???????? (@adham922) ٦ أبريل ٢٠١٩
#30يوم_علي_رمضان— أسماء مشهور ❤️ (@L2ZlukiidCzOUng) ٦ أبريل ٢٠١٩
نشرت وسائل إعلام عبرية صورة خريطة دولة فلسطين الجديدة حسب وصفه تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي ترامب شراء سيناء من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
وقالت صحيفة يديعوت احرنوت بأنه تمت هناك تفاهمات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو وملك الأردن pic.twitter.com/t9GqHYw2Wk
هاي خريطة اخرى مقترحة لصفقة القرن....— محمد المختار (@mohamedwep) ٦ أبريل ٢٠١٩
فلسطين على المحك... pic.twitter.com/6Fu2e7Lmkh
هذه خريطة #فلسطين الصحيحة و الحقيقة .. ✋???? pic.twitter.com/bNp2901OJh— Mohmmad Oroq (@Mohmmad_Oroq) ٦ أبريل ٢٠١٩
خريطة فلسطين , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم .— Fadi|???????? (@Fad6i) ٦ أبريل ٢٠١٩
قال الشعب الفلسطيني كلمته لترامب وغيره من يسعون إلى تهجيرهم , نموت شهداء ولن نتزحزح عن أرضنا إلا بالعودة إلى كل الأراضي المحتلة وزوال الاحتلال . pic.twitter.com/bJu7yFOjTp
هذه فلسطين. ولا نعرف خريطة غيرها#فلسطين pic.twitter.com/TEfVPEMA42— حسام جحجوح_غزة (@hosamali10) ٦ أبريل ٢٠١٩
خريطة فلسطين , لا تتغير ولا تتبدل , احفظوها جيداً وعلموها لأبنائكم. pic.twitter.com/khK7wezCc4— it's carpenter (@yasserelnajjar5) ٦ أبريل ٢٠١٩
#خطير ..هذه صورة خريطة دولة فلسطين الجديدة…بعد إعلان ترامب شراء سيناء من مصر.— ???????? Eman. J .okaily (@EmanJamal12) ٦ أبريل ٢٠١٩
فشرتواااا????#خريطة_فلسطين_لا_تتغير_ولا_تتبدل pic.twitter.com/GHagTwixob