باسم الشهيد عمر أبو ليلى: لجنة الأسرى تُطلق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

أطلقت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى اليوم الأحد، فعاليات اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، والتي أطلقت عليها اسم الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت البطولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته لجنة الأسرى في ديوان الأسير اللواء فؤاد الشوبكي شرق غزة، لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني وللحديث حول آخر المستجدات داخل السجون.

وقد أكد نشأت الوحيدي ممثل حركة فتح في اللجنة، أن الأسرى يتعرضون لحرب عنصري من قبل مصلحة السجون، حيث سيخوضون إضراباً عن الطعام ومعركة الكرامة البطولية.

وحمل الوحيدي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال، محذراً إياه من ارتكاب أي جرائم بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب لتقديم الدعم والاسناد الحقيقي للأسرى في معركتهم في مواجهة الظلم والصلف الإسرائيلي بحقهم.

وقد أطلقت اللجنة اسم الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت البطولية على فعاليات هذا العام للتأكيد على الدمج بين الشهداء والأسرى، وأن كل مفاصل العمل الوطني كلٌ لا يتجرأ.

وأكد الوحيدي، على أن أفضل هدية يقدمها الشعب الفلسطيني وقادته للأسرى في السجون هو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مبيناً أن تهديدات الاحتلال للأسرى لن تنازل من عزيمة الأسرى الأبطال.