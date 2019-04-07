خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الداخل والضفة المحتلين يدخلون اليوم السابع من أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير باهر محمد محمود بدر (41 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

من جنين/ الأسير أحمد نايف عطية تركمان (46 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة والأسير عامر محمد مصطفى عبد النبي (40 عامًا) من بلدة الطيبة المحكوم بالسجن 26 عامًا المعتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عرابي صابر شريف سوالمة ذوقان (41 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا المعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير صهيب خليل أحمد كبها من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 11 عامًا المعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.