ضمن حملته الانتخابية..نتنياهو: قريباً سنتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس والضفة لن تكون غزة2

قبيل الانتخابات الاسرائيلية بثلاثة ايام اجرت القناة 13 مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وقال نتنياهو في رده علي سؤال لماذا لم تضم منطقة غوش عتصيون ومعالية ادوميم للسيادة الاسرائيلية ؟

اجاب نتنياهو ووفقا لمعاريف" من قال بأننا لن نفعل ذلك ؟ نحن في طريقنا لفعل ذلك ، الجميع يعلم بأن ولاية حكم "إسرائيل" المقبلة ستكون مصيرية ، ولكن السؤول هنا هل يمكننا ان نضمن أمننا ان سيطرنا على الضفة الغربية وان نجد انفسنا في غزة الثانية ، اما بيني غينس ولابيد قالا بأنهما سيخليان 90 مليون مستوطن وسيحولون الضفة الغربية لغزة الثانية هل هكذا يتم على السلام ؟

وتابع : انا لن اقسم القدس ولن أُخلي اية مستوطنة وسأعمل للسيطرة على كل الضفة الغربية تدريجيا .

-سؤال: سكان مغلف غزة يتهمونك بالتخلي عنهم ماذا تقول ؟

هم اعزاء على قلبي وانا اهتم كثيرا لأمرهم خلال الاربع سنوات الماضية زاد البناء السكني في مغلف غزة ، قاتلنا غزة خلال حرب 2014 ، وقاتلنا خلال مسيرات العودة قرابة 300 مسلح حاولوا اجتياز السياج الفاصل ، وكانت هناك محاولات لأسر جنود وانا امل بأننا الآن في الطريق لتهدئة معينة ولكننا طوال الوقت واصبعنا على الزناد .