مسيرة جماهيرية إحياء لفعاليات يوم الأرض في قرية الولجة

شارك مواطنون ونشطاء، اليوم السبت، في مسيرة جماهيرية حاشدة بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم إحياء لذكرى يوم الأرض، تحت شعار "على هذه الارض ما يستحق الحياة".

وانطلقت المسيرة بمشاركة محافظ بيت لحم كامل حميد، وأمين سر حركة "فتح" محمد المصري، التي دعت لها مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية من مدخل الولجة الرئيس باتجاه جبل الرويسات جنوب القرية، إحياء لفعاليات يوم الأرض بمشاركة ما يزيد عن 500 شاب من مختلف الجامعات والمؤسسات الفلسطينية.

وقام المشاركون بزراعة 200 شجرة زيتون في جبل الرويسات في رسالة تؤكد تمسكهم وتجذرهم بهذه الأرض.

وقال الناشط ومسؤول العلاقات العامة في مؤسسة الأفق إبراهيم عوض الله إن هذه الفعالية جاءت متزامنة لفعالية مركزية في محمية بيتللو غرب رام الله، في إطار تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية الأرض سيما وان الأرض القيمة الأبرز والأكثر ملموسية.

وتضمنت الفعالية جلسة تراثية في جبل الرويسات وهو أعلى جبل مطل على مدينة القدس وقرى غرب القدس حيث تلا هذه الجلسة مسار آخر انطلق صوب نبع الهدفة المحاذي لجدار الضم والتوسع غرب القرية.