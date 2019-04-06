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أبو بكر: تمديد الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال حتى ظهر الأحد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:15 - 06 ابريل 2019
قدري ابو بكر قدري ابو بكر
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أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم السبت، عن تمديد الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال الى ظهيرة يوم غد الاحد،  للرد على مطالب الاسرى واتخاذ قرار بالإضراب او عدمه.

وأوضح ابو بكر في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن مطالب الأسرى تتمثل في إزالة أجهزة التشويش، التي وضعتها إدارة السجون، ورفع العقوبات عن الأسرى المعزولين والمنقولين من السجون.

وكان الأسرى اعلنوا سابقا نيتهم الاضراب عن الطعام يوم غد الأحد، احتجاجا على تلك الاجراءات، على أن تنضم مجموعات أخرى في ذكرى يوم الاسرى الذي يصادف السابع عشر من الشهر الجاري.

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