جامعة القدس تكشف أسباب شطب ترشح الكتلة الاسلامية للانتخابات

أعلنت جامعة القدس أن لجنة انتخابات مجلس الطلبة قرر رفض طلب ترشح الكتلة الإسلامية الجناح الطلابي لحركة حماس، لانتخابات مجلس الطلبة، بسبب مخالفتها لنصوص القانون والنظام.

وأوضحت الجامعة في بيان صحفي صادر عنها، بأن لجنة الانتخابات المركزية تشكلت وفقاً لأحكام القانون الذي صاغته كافة الأطر الطلابية، هي صاحبة القرار بكل ما يتعلق في سير العملية الانتخابية من الترشح حتى الإعلان عن النتائج.

وبينت أن اللجنة تلقت طعناً في طلب الترشح الخاص بالكتلة الاسلامية لتخلفه عن استيفاء شروط الترشح ضمن الآجال القانونية، وعلى أثر الطعن، تمت مراجعة الطلب وتبين

بالفعل عدم استيفائه للشروط، ما حذا باللجنة إعطاء الكتلة الإسلامية مهلة إضافية لتصويب طلب ترشحها، مقروناً بالحصول على توافق جميع الكتل الطلابية استثناءً باعتبار الطلبة هم مصدر الدستور.

ونوهت إلى أنه تعذر على الكتلة الاسلامية تحصيل موافقة كافة الكتل، الأمر الذي ألزم اللجنة برفض طلب ترشيحها، وفقا لنص القانون واحتكاماً لدورها كحارس للنظام والقانون.