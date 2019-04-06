الاحتلال يقرر زيادة "قوات القمع" لمواجهة إضراب الأسرى

أعلن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، اليوم السبت، عن نشر مزيد من القوات التابعة لـ "مصلحة السجون" داخل مختلف السجون لمواجهة إضراب الأسرى.

ووفق صحيفة "معاريف"، فإن اردان كشف عن جلب مزيد من الأطباء والممرضين ومساعديهم إلى السجون لمواجهة الإضراب، والتعامل مع الحالات الطارئة داخل السجون، وعدم نقلها إلى أي مستشفيات خارجية.

وادعى اردان أن أي أحداث داخل السجون لن تؤثر على الوضع الميداني خارجها. مشيرًا إلى أنّ الإضراب الذي شهدته السجون منذ عامين لم يتسبب بأي تظاهرات كبيرة أو حتى "أعمال عنف"، وفق وصفه.

وأعلنت الحركة الأسيرة عن استعدادها لـ"معركة الكرامة الثانية". مشيرةً إلى أنها أتمت كافة الاستعدادات للإضراب يوم غد، نافية وجود أي اتفاق مع إدارة مصلحة السجون التي اتهتمها بالمماطلة في قبول مطالب الأسرى.