الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في البلدة القديمة

هدم المقدسي نبيه الباسطي، صباح اليوم السبت، منزله ذاتيًا في البلدة القديمة بالقدس بقرار من سلطات الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص.

وقال الباسطي إنه يواجه قرارًا من سلطات الاحتلال بهدم منزله منذ مايزيد عن 20 عاما.

واضاف، "في عام 2000 طالبني الاحتلال بهدم منزلي لكنني رفضت امر الهدم، وخضت حرب القضاء والمحاكم مع الاحتلال على مدار 20 عاما، وقبل 3 سنوات فقط صدر قرار الهدم النهائي للمنزل".

وتابع الباسطي حديثه: "أمهلني الاحتلال حتى يوم غد لهدم المنزل بالكامل، وإن لم أنفذ الامر ستهدمه جرافاته وسيجبروني على دفع كلفة الهدم أيضا"، مشيرًا إلى أنه وخلال السنوات الماضية تكلّف غرامات مالية بقيمة 75 ألف شيقل.