معلومات هامة عن عملية زراعة الشعر

سيبقى الناس يعانون من تساقط الشعر(الصلع) إلى أجل غير معروف ولكن ما يخفف من هذه المعاناة تطور عمليات زراعة الشعر، وأول ما ظهرت عمليات زراعة الشعر الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن العشرين ولكن لم تتطور إلا بعد مرور حوالي ثلاثين عامًا، ففي نهاية الثمانينات من القرن العشرين شهدت عمليات زراعة الشعر تطورًا كبيرًا وبدأت بإعطاء المرضى نتائج دائمة.

تعريف عملية زراعة الشعر

هي عملية جراحية تجميلية تهدف لاستعادة نمو الشعر في مناطق من فروة الرأس لا ينمو بها الشعر أو ينمو بها شعر ضعيف ورقيق، وتعتمد على تقنية نقل بصيلات الشعر من مناطق نمو الشعر وإعادة زرعها في المناطق من فروة الرأس التي تعاني من تساقط الشعر.

مراحل تطور عمليات زراعة الشعر

تفنية الشريحة: وهي من أوائل أنواع عمليات زراعة الشعر وهي تعتمد على استئصال قطاع عرضي من فروة الرأس وغالبًا ما تكون من منطقة جوانب الرأس أو المنطقة الخلفية من الرأس، ويكون الشريط بعرض 2 سم وبطول 10 سم، ويتم بعد ذلك خياطة المنطقة التي أخذت منها الشريحة بالغرز الجراحية، ولم تعد هذه التقنية مرغوبة لدى الكثير من المرضى لأنها تترك ندوبًا في الأماكن التي أخذت منها الشريحة، ولكونها تستغرق وقتًا طويلًا لظهور النتائج.

زراعة الشعر الصناعي: وهي تعتمد على غرس بصيلات شعر اصطناعية في المناطق التي تعاني من تساقط الشعر في فروة الرأس، وهذه الطريقة لم تعد مرغوبة أيضًا من المرضى لأن الجسم قد يرفض هذه الشعيرات الاصطناعية مما يؤدي إلى فشل عملية الزراعة.

زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف: تعتمد هذه الطريقة على اقتطاف بصيلات الشعر من مناطق كثيفة الشعر، وإعادة زرعها في المناطق التي تعاني من الصلع، وتعتبر هذه التقنية الأحدث وهي الأكثر رواجًا في العالم، وسنتناول هذه الطريقة بالشرح التفصيلي كونها الطريقة الأكثر تطورًا وغالبية عمليات زراعة الشعر تقوم باستخدام هذه الطريقة، ومن الطبيعي أن تعتمد المشافي التركية تقنية الاقتطاف في عمليات زراعة الشعر، ويعد مشفى فيرا كلينيك من أبرز مشافي زراعة الشعر في تركيا وأكثرهم تميزًا واتقانًا في استخدام هذه التقنية.

مراحل عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف

1-الفحص الأولي وتخطيط الجبهة:

يقوم المشفى بفحص المريض بشكل عام وإجراء بعض التحليلات اللازمة للتأكد من جهوزية المريض للخضوع للعملية، ويقوم الطبيب الجراح برسم خط العملية آخذًا بالاعتبار الشكل العام لرأس المريض واختيار الشكل الأنسب لكل مريض، ويتم تحديد عدد البصيلات التي سيقوم باقطافها بما يتناسب مع حالة الشعر في المنطقة المانحة وكثافته بحيث لا يتم استنزاف الشعر في المنطقة المانحة.

2- التخدير:

عادة ما يكون التخدير في هذه العمليات تخديرًا موضعيًا، ويتم التخدير بطريقة حقن إبر المخدر في فروة الراس في المناطق المانحة عندما يتم اقتطاف بصيلات الشعر، وكذلك في الأماكن التي سيتم بها زراعة البصيلات عند البدء بعملية الغرس.

ويكون المريض صاحيًا تمامًا ويمكن أن يتابع نشاطه كالشرب والقراءة، ولذلك يتم تخدير فروة الراس قبل حقن إبر المخدر برش سائل مخدر أو كريم لتخفيف الشعور بالألم عند حقن إبر المخدر.

3- قتطاف بصيلات الشعر:

يتم في هذه المرحلة اقتطاف بصيلات الشعر وتسمى هذه المرحلة بالحصاد ويتم اقتطاف بصيلات الشعر بواسطة أداة جراحية دقيقة، ويقوم الطبيب الجراح باقتطاف بصيلات الشعر بحيث تبقى جذور الشعر سليمة ويقوم الطبيب باقتطاف بصيلات الشعر على شكل خصلات مكونة من شعرتين وأحيانًا تكون شعرة واحدة، ويراعي الطبيب كثافة الشعر في المنطقة المانحة بحيث لا تؤثر عملية حصاد البصيلات على نمو الشعر في المناطق المانحة.

4-حفظ بصيلات الشعر وفرزها:

بعد اقتطاف بصيلات الشعر يتم حفظها في سائل خاص يسمى هايبوثيرموسول، يحافظ هذا السائل على المواد الحيوية في الشعرة ويحافظ على عوامل نمو بصيلات الشعر ويحميها من التلف بسبب العوامل الخارجية مثل الرطوبة والحرارة. ويقوم الطبيب في هذه المرحلة بفرز بصيلات الشعر فيختار البصيلات المناسبة لعملية الزرع. ويقوم بفرز البصيلات التي تحوي على ثلاث شعرات ليتم زراعتها في المنطقة من فروة الرأس التي ستعطي كثافة في الشعر، والبصيلات التي تحوي شعرتين أو شعرة واحدة يتم استخدامها لرسم الخط الأمامي للشعر، فهي تساعد الطبيب على رسم خط الجبهة، ثم يقوم الطبيب الجراح بتضميد المناطق التي جرى اقتطاف البصيلات منها.

5-فتح القنوات المستقبلة:

يقوم الطبيب الجراح بإحداث فجوات يتم غرس بصيلات الشعر بها، وهي عبارة عن ثقوب صغيرة لا يتجاوز قطرها ربع مليمتر، ويراعي الطبيب عدة أشياء مثل العمق والمساحة واتجاه الفتحة المناسب.

6- زرع بصيلات الشعر:

يقوم الطبيب بزرع بصيلات الشعر التي اختيرت بعناية والمناسبة لعملية الزرع مراعيًا عددًا من الاعتبارات كتناسب لون الشعر بين البصيلات والشعر الموجود في منطقة الزرع، وأن يتم زرع البصيلات بالشكل الصحيح لضمان نسبة عالية من نجاح العملية.

بعد ساعات تصبح البصيلات المزروعة جزء من فروة الرأس وتبدأ بالنمو مثل باقي الشعر، وتبدأ النتائج بالظهور بعد شهرين ولكن يحتاج إلى فترة سنة ونصف إلى سنتين لتظهر النتيجة النهائية، ونسبة نجاح هذه العمليات مرتفعة إذ تبلغ نسبتها 94%، ويصبح الشعر طبيعيًا ويمكن دهنه بالكريمات أو استعمال السيشوار.