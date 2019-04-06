الخارجية الأمريكية: لن نسمح للرياض بامتلاك سلاح نووي يهدد "إسرائيل"

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لن تسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد "إسرائيل"، وذلك بعد أيام على نشر أول صور للمفاعل النووي السعودي المخصص لإنتاج الطاقة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" نشرت صوراً للمفاعل الذي تستعد المملكة لتشغيله في هذا العام، رغم عدم توقيعها بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها الدول "النووية" لضمان سلامة استخدام التكنولوجيا النووية.

وبحسب الصور التي تعود لخدمة "غوغل" فإنه يظهر اقتراب انتهاء العمل في المنشآت، التي تقع في الجنوب الغربي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض.

وفي لقاء له على قناة "CBS" الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الإدارة الأمريكية تعمل عن كثب مع السعودية، والمفاوضات لا تزال مستمرة بشأن النووي".

وتابع: "ليس من المقبول أن تمتلك السعودية قوة نووية، ولن نسمح بذلك في أي مكان بالعالم، لن نسلمهم القدرة على تهديد إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي إشارة إلى ادعاء ترامب بأن الرئيس السابق، باراك أوباما، قدم للإيرانيين 150 مليار دولار، وسمح لهم بالوصول إلى الأسلحة النووية، قال بومبيو: "لن نعطي السعودية أموالا لتهددنا وإسرائيل، لن نكتب لهم شيكا بـ150 مليار دولار".