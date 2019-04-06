حماس: حكومة اشتيه تزيد المشهد تعقيداً ولا تلبي احتياجات شعبنا

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم السبت، أن حكومة محمد اشتيه المرتقبة تزيد المشهد تعقيداً ولا تلبي احتياجات المواطن الفلسطيني ولا تمثل مجموع شعبنا وهي أضعف من أن تواجه التحديات الراهنة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي حول الحكومة الجديدة: إن المشاورات التي جرت حول تشكيل الحكومة غير وطنية ولا مسؤولة وأحدثت في داخل بعض الفصائل شكلاً من التجاذبات وتسببت باستقالات ورسخت مزيداً من الاختلافات بين قياداتها.

واعتبر القانوع أن المقاطعة الواسعة من الفصائل للحكومة أصبغ عليها حكومة فتحاوية بامتياز وعكس عزلتها الوطنية وترسيخها للانقسام وتعزيز الانفصال عن قطاع غزة.

وجددت حماس عبر ناطقها الإعلامي موقفها الرافض لأي حكومة تتشكل بعيداً عن الإجماع الوطني الفلسطيني وجاهزون للانخراط والمشاركة في حكومة وحدة وطنية وفق الاتفاقيات الموقعة مع الفصائل عام 2005 و 2011 بالرعاية المصرية.

وأعرب القانوع عن تقدير حركته الخالص للجهود المصرية التي بُذلت من أجل اتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي تنصل منها رئيس السلطة وضرب عرض الحائط بها.