الأطر النقابية تدعو لمُحاسبة المُعتدين على الطواقم الطبية

قالت الأطر النقابية الطبية في قطاع غزة، إن ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية "ليست بجديدة على مجتمعنا الغزي، فهي ظاهرة قديمة طفت على السطح مُؤخرًا، وهي مؤشر خطير سيقود حتمًا إلى تدهور المنظومة الصحية بأكملها خصوصًا أن هذه الاعتداءات تستهدف مقدمي الخدمات الصحية والتي من شأنها أن تضر بالسلم المجتمعي".

وتابعت الأطر: "تظهر فئة ضالة خارجة عن القانون تقوم بالاعتداء الجسدي على الطواقم الطبية كما حصل قبل أيام من اعتداء على أطباء في عيادة الوكالة في بيت حانون والاعتداء على طبيب جراح في المستشفى الاوروبي وآخرها الاعتداء على أطباء في مستشفى الشفاء".

واستنكرت الأطر في بيانٍ لها، هذه "الاعتداءات جملة وتفصيلاً"، داعيةً جميع الجهات المسؤولة والمختصة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية "لاتخاذ كآفة الإجراءات اللازمة لحماية الطواقم الطبية والعمل الجاد والفوري على استدعاء ومحاسبة المعتدين تحقيقًا للأمن والعدالة".

وأشارت الأطر إلى أنه "ولضمان عدم تكرار ذلك إننا إذ نتابع عن كثب هذه الإجراءات عن طريق لجنة مكلفة من جميع الأطر النقابية الطبية آملين أن تتم الاستجابة والمعالجة بأسرع وقت"، مُؤكدةً على أنه "في حال لم يتم ذلك فإننا لن نكتفي بالإدانة والشجب وسيكون هناك خطوات احتجاجية تصاعدية ستصل إلى حد الإضراب الشامل حتى يتم تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الطواقم الطبية".