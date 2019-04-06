اعتقالات ومواجهات قرب "دوار الشهداء" بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، عدة شبان من الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أوس ماجد ثوابتة على حاجز قرب مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، كما نصبت حاجزا في خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي القدس، اعتقل الاحتلال الشيخ رأفت نجيب من منزله في البلدة القديمة، كما جرى اعتقال توفيق أبو دهيم وأحمد أبو عرفة عقب خروجهما من المسجد الأقصى.

واختطف مستعربون الشاب رائد اسليم رضوان من بلدة عزون أثناء تواجده قرب مدخل قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على دوار الشهداء قرب قباطية قضاء جنين، استمرت لعدة ساعات.