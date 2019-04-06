الطقس: ارتفاع الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ،ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.