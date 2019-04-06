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واشنطن تنوي اعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 01:19 - 06 ابريل 2019
الحرس الثوري الايراني الحرس الثوري الايراني
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ذكر مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية قد تقوم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي.

وأوضح المسؤولون الذين لم تذكر أسماؤهم في حديث لوكالة "رويترز" أن الخارجية الأمريكية قد تعلن عن هذا القرار يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق أدرجت السلطات الأمريكية شخصيات وكيانات اعتبرتها مرتبطة بالحرس الثوري. لكن تصنيف الحرس الثوري كتنظيم إرهابي سيكون إدراجه للمرة الأولى كوحدة عسكرية حكومية أجنبية على قائمة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على إيران في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

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