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الحركة الأسيرة: عيوننا تتجه لتاريخ 7 أبريل بثبات نحو معركة الكرامة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:38 - 05 ابريل 2019
معركة الأسرى معركة الأسرى
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ثمنت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي الموقف الأصيل لأبناء شعبنا في كامل جغرافية الوطن وخارجه، وأشادت بدور فصائل المقاومة في رفع الظلم عن الأسرى.

ودعت الحركة في بيان لها، الفصائل لتكون معها في المنشط والمكره. وطالبت الجميع التحلي بروح المسؤولية في النقل الإعلامي فكل لحظة وكل كلمة فارقة في مسار هذه المرحلة الحساسة.

وأوضحت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، أن عيون الأسرى تتجه لتاريخ 7/4/2019م بثبات نحو معركة الكرامة الثانية، في ظل وجود جلسات حوارية ساخنة بين قيادات الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال للوصول إلى شروط تضمن لنا حياة بكرامة ونحفظ من خلالها حقوقنا ومكتسباتنا.

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