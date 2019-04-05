آخر استطلاع: تساوي مقاعد الليكود و"كاحول لافان"

بيّن استطلاع للرأي عرضته القناة 13 الإسرائيليّة، مساء اليوم، الجمعة، تساوي عدد المقاعد بين الليكود و"أبيص أزرق" لو أجريت الانتخابات اليوم، بحصول كلّ منهما على 28 مقعدًا، مع استمرار تفوّق معسكر اليمين.

واستطلاع الرأي هذا هو الأخير الذي يسمح لوسائل الإعلام ببثّه قبل انتهاء الاقتراع، عند العاشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقًا للاستطلاع، يحلّ حزب العمل ثالثًا بحصوله على 10 مقاعد، يليه "اتحاد أحزاب اليمين" بـ7 مقاعد، ثم الجبهة والعربية للتغيير و"زيهوت" و"اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" بـ6 مقاعد لكل منهم.

فيما يحصل كل من "شاس" و"ميرتس" على 5 مقاعد، و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو" وتحالف الموحّدة والتجمّع على 4 مقاعد.

وتشير النتائج، كذلك، إلى انخفاض عدد مقاعد الليكود من 29 مقعدًا في الاستطلاع الأخير لذات القناة، إلى 28 مقعدًا اليوم، بينما حافظت قائمة "كاحول لافان" على قوّتها.

أمّا عن سؤال من الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيليّة، فجاءت النتائج على النحو الآتي: 46%يرون بنيامين نتنياهو هو الأفضل، في مقابل 37%يرون أن رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، هو الأفضل.

وإن صدقت استطلاعات الرأي، وجاءت على النحو ذاته في نتائج الانتخابات المقبلة، فإن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة سيكون مضمونًا، بحصول معسكر اليمين والحريديين على 66 مقعدًا.

ورغم هذه النتائج، التي من المفروض أن تؤدي إلى ارتياح في صفوف اليمين والليكود، إلا أنّ المنافسة داخل معسكر اليمين ذاته على عدد مقاعد أكبر، سواءً بين الليكود وباقي الأحزاب، أو بين الأحزاب الصغيرة نفسها، من الممكن أن يهوي بإحدى القوائم إلى ما دون نسبة الحسم.