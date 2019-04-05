الهيئة الوطنية تدعو الجماهير للمشاركة في مسيرة جمعة "معاً لمواجهة التطبيع"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وأفادت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ53 شرق غزة، مساء اليوم، بأن الجمعة القادمة ستحمل شعار "معا لمواجهة التطبيع"، مشددة على استمرار مسيرات العودة بأدواتها السلمية حتى استعادة حقوقنا.

وأضافت الهيئة: لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات حتى تحقيق مطالبنا بكسر الحصار، موجهة الشكر للجهود التي تبذلها مصر لوقف العدوان وكسر الحصار وكذلك جهود قطر في دعم شعبنا.

وأشارت إلى أن شعبنا يؤكد رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن التاريخ سيسجل أننا من أسقط صفقة القرن.

وتابع "شعبنا أربك عبر مسيراته السليمة وأدواته الاحتلال"، منوهةً إلى أن مسيرات العودة حافظت على حقوقنا وتصدت لصفقة القرن.

وطالبت الهيئة أبناء شعبنا إلى مساندة الأسرى في سجون الاحتلال.