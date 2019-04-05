الحية: لا مناص أمام الاحتلال إلا الالتزام بالوعود

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي الأداة الضاغطة على الاحتلال، ليستجيب لمطالب شعبنا، مشدداً على أنه لا مناص أمامه إلا الالتزام.

وقال الحية في تصريحات متلفزة له خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة اليوم الجمعة، إن شعبنا مستمر في مسيراته القوية المتعاظمة، موضحاً أن ألوان وأشكال وأدوات المسيرات تتغير في سياسة واضحة؛ للضغط على الاحتلال ليستجيب لمطالب شعبنا.

وأضاف "نحن على بوابة وعود يتحقق بعضها اليوم على الارض وكل منصف يراها"، لافتاً إلى أن "هناك وعود وإجابات واضحة وإيجابية، ونحن نتابع النتائج".

وشدد على أن حركته لا تثق بالاحتلال؛ لأن طبيعته التملص من أي توافقات والتزامات متابعاً "شعبنا سينتزع حقوقه بإرادته وعزيمته ويعيش بكرامة دون اثمان سياسية للاحتلال".