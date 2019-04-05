إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين وكفر قدوم الأسبوعيتين

أصيب شاب بعيار معدني في الفم خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما والتي انطلقت لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة قبل انطلاق المسيرة واعتلى أسطح منازل المواطنين وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان مما ادى الى اصابة شاب بعيار في الفم تم نقله الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج.

واكد شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة تصدى الشبان خلالها لجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة وافشلوا كمينا نصبه جيش الاحتلال في أحد المنازل بهدف اعتقال الشبان دون ان تسجل اية حالة اعتقال.

وانطلق المئات من ابناء البلدة عقب صلاة الجمعة في مسيرتهم الاسبوعية بمشاركة عشرات الاطفال الذين رفعوا شعارات حقوق الطفولة مطالبين المنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم من قبل جيش الاحتلال.

في السياق، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، لمسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بوابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وكانت المسيرة قد خرجت دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك رفضا لتجديد الاعتقال الإداري بحق الناشط ثائر عميرة الذي جدد الاعتقال له للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك الناشط صلاح التايه والذي جدد الاعتقال له للمرة الثانية.

وشارك في المسيرة أهالي القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب. ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى.