هذا ما قاله ليبرمان حول إضراب الأسرى عن الطعام

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على الإضراب عن الطعام الذي يستعد الأسرى مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة السابعة العبرية، كتب ليبرمان على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية هو اختبار آخر لإسرائيل في حربها ضد الإرهاب".

ووجه ليبرمان عدة أسئلة للأسرى، قائلاً: "تريدون تجويع أنفسكم؟ تريدون أن تقتلوا أنفسكم؟ تريدون الانتحار؟ هذا خياركم؟"، مضيفاً: "الإضراب عن الطعام لن يجلب لكم أي إنجازات، ولن تجري مفاوضات تحت التهديد"، وفق تعبيره.

وأشارت الحركة الأسيرة في بيان صحفي إلى أن الأسرى ذاهبون إلى الإضراب عن الطعام بتاريخ 7/4/2019، حتى تستجيب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة.