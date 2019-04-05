ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

هذا ما قاله ليبرمان حول إضراب الأسرى عن الطعام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:05 - 05 ابريل 2019
ليبرمان ليبرمان
مشاركة

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على الإضراب عن الطعام الذي يستعد الأسرى مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب القناة السابعة العبرية، كتب ليبرمان على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية هو اختبار آخر لإسرائيل في حربها ضد الإرهاب".

ووجه ليبرمان عدة أسئلة للأسرى، قائلاً: "تريدون تجويع أنفسكم؟ تريدون أن تقتلوا أنفسكم؟ تريدون الانتحار؟ هذا خياركم؟"، مضيفاً: "الإضراب عن الطعام لن يجلب لكم أي إنجازات، ولن تجري مفاوضات تحت التهديد"، وفق تعبيره.

وأشارت الحركة الأسيرة في بيان صحفي إلى أن الأسرى ذاهبون إلى الإضراب عن الطعام بتاريخ 7/4/2019، حتى تستجيب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة.

 

متعلقات