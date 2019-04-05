هنية: حكومة "اشتية" تعمل خارج الإجماع الوطني وليس لها غطاء

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة، الا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال.

وأكد خلال خطبة الجمعة في أحد مساجد شمال القطاع، "أن حماس تتحرك في ثلاث مسارات للضغط على الاحتلال، للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني"، موكدا أن هناك حراكا ايجابيا في مباحثات التهدئة.

وأضاف هنية: "قضيتنا ليست انسانية إنها قضية تحرر وطني".

وأعاد هنية التأكيد على "أن الوحدة خيار استراتيجي، والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل".

واعتبر هنية، أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية خطوة في عكس الاتجاه، وقال: "إن حكومة اشتية تعمل خارج الإجماع الوطني، وليس لها غطاء استراتيجي ولا سياسي ولا وطني ولا اقتصادي".