عطايا: ترامب حوَّل نفسه إلى رئيس مكتب عقاري تابع للكيان الصهيوني

قال ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، "إن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، حوَّل نفسه من رئيس دولة إلى رئيس مكتب عقاري مُزور تابع للكيان الصهيوني، عندما اتخذ قراره الأخير بسيادة العدو الصهيوني على الجولان السوري المحتل".

وشدد عطايا خلال وقفة تضامنية، بدعوة من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، رفض حركته لقرار ترامب بشأن الجولان، قائلاً "قبل أكثر من سنة، اتّخذ ترامب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده إليها، فأعاد قضية القدس والقضية الفلسطينية إلى أولى الأولويات".

ولفت إلى أنّه "اليوم بهذا القرار، يعيد الجولان إلى أولى الأولويات لأنّنا نعتبر أّن الجولان يوازي أرض فلسطين والأرض المحتلة في لبنان، وكما خرج الاحتلال من جنوب لبنان ومن غزة بفعل ضربات المقاومة، سيخرج من الجولان ومن كل فلسطين، ولن يستطيع أحد أن يغير الحق وأن يغير ثوابت الأمة".

وأضاف: "ستبقى سوريا ومحور المقاومة سداً منيعاً أمام كل المؤامرات الصهيو-أميركية، التي كشفت عن عمق عدائها للشعوب العربية كلها، وسيبقى قرار ترامب جائرا وسخيفا ومن دون قيمة".