اسطنبول تودع "أتاتورك" وتتجه إلى مطارها الجديد

بدأت عملية الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى مطار اسطنبول صباح الجمعة، وستنتهي في الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت المصادف 6 نيسان/ أبريل الجاري.

وبذلك سيتم غلق مطار "أتاتورك" تماما أمام الرحلات التجارية، وستستمر الملاحة العامة وأعمال الصيانة ورحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية باستخدام مطار أتاتورك الدولي.

وكان وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان صرح الأربعاء، أن عملية الانتقال النهائي من مطار أتاتورك إلى مطار اسطنبول الجديد، ستبدأ في تمام الساعة 3:00 فجر الخامس من نيسان/ أبريل، مشيرا إلى أن "عملية الانتقال ستستمر 45 ساعة".

ودعا طورهان جميع المواطنين الأتراك إلى استخدام طرق أخرى غير الطرق المخصصة لأعمال النقل، في تنقلاتهم ورحلاتهم، مؤكدا أن تركيا تمكنت من تحقيق نمو سريع في قطاع الملاحة الجوية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن متوسط نمو هذا القطاع في تركيا بلغ 3.5 بالمئة سنويا خلال آخر 10 أعوام.

وفي هذا السياق، قال طورهان: "عمليات الهبوط والإقلاع في مطار أتاتورك بلغت نحو ألف و300 عملية يوميا خلال العام الماضي، ووصل عدد المسافرين من هذا المطار 68 مليون مسافر"، مضيفا أن "مطار اسطنبول الجديد سيتصدر مطارات العالم من ناحية الضخامة، وذلك عقب إتمام بنائه بشكل كامل".

ولفت إلى أن أعمال إنشاء مترو أنفاق يصل مركز مدينة اسطنبول بالمطار الجديد، جارية بسرعة كبيرة، وأنه من المنتظر أن يدخل هذا الخط الخدمة عام 2020.

İstanbul'da 'Büyük Göç' başladı



THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 707 tır seferi ile 45 saat sürmesi planlanan tarihi taşınma işlemi devam ediyor https://t.co/FqQTW4T3yB pic.twitter.com/qtO3Da1FjU — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 5, 2019