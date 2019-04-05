الإحصاء: أكثر من نصف مليون طفل فقير في الضفة وغزة

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن نسبة الأطفال الفقراء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ارتفعت من 27% في العام 2011 إلى 31% في العام 2017، حيث بلغ عدد الأطفال الفقراء 645 ألف طفل، بواقع (14% في الضفة و53% في قطاع غزة).

وأما بالنسبة إلى الفقر المدقع نجد أن نسبة الأطفال الذين يعانون من ذلك ارتفعت الى 17% في عام 2017 بواقع (5% في الضفة و34% في قطاع غزة) مقارنة بـ 14% في العام 2011 بواقع (8% في الضفة و22% في قطاع غزة)، وذلك وفق قواعد بيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة، 2011،2017.

وفيما يلي أبرز المعطيات التي أبرزها الإحصاء، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق يوم غدٍ الجمعة الخامس من أبريل من كل عام، على النحو التالي:

45 % من المجتمع من الأطفال

يبلغ عدد الأطفال المقدر في العمر دون 18 سنة 2,226,077 طفل في فلسطين في منتصف العام 2019، منهم 1,139,311 ذكر و1,086,766 أنثى، حيث تشكل نسبة الأطفال في فلسطين 45% من السكان، بواقع 43% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة.

ورغم الانخفاض في نسبة الزواج المبكر في فلسطين، إلا أن خُمس عقود الزواج المسجلة للطفلات الإناث.

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، الى انخفاض نسبة النساء في الفئة العمرية (20-24) سنة واللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة من 30% في العام 1997 الى أقل من 11% في العام 2017.

أما فيما يتعلق بعقود الزواج المسجلة، فأشارت البيانات الى انخفاض في نسبة الزواج المبكر (لمن هم دون 18 سنة) لكلا الجنسين، فقد بلغت نسبة الإناث دون 18 سنة اللواتي عقدن قرانهن عام 2017 نحو 20% من إجمالي الإناث اللواتي عقدن قرانهن خلال نفس العام؛ بواقع 19% في الضفة الغربية، و21% في قطاع غزة، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 نحو 24%.

كما بلغت نسبة الذكور (دون 18 سنة) والذين عقدوا قرانهم عام 2017 نحو 1% من إجمالي الذكور الذين عقدوا قرانهم خلال نفس العام، في حين كانت هذه النسبة عام 2010 نحو 1.5%، وذلك وفق قاعدة بيانات الزواج والطلاق في فلسطين.

أكثر من مليون طالب وطالبة في المدارس

أظهرت البيانات الأولية للتشكيلات المدرسية للعام الدراسي 2018/2019 بأن عدد طلبة المدارس في فلسطين بلغ نحو 1.289 مليون طالباً وطالبة منهم 1.048 مليون طالباً وطالبة في المرحلة الأساسية بواقع 50.4% ذكور مقابل 49.6% إناث، و241 ألف طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 45% ذكور مقابل 55% إناث.

في حين بلغ عدد الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال في العام الدراسي 2018/2019 في فلسطين، نحو 148 ألف طفلاً وطفلة، منهم 51% ذكور مقابل 49% إناث.

التسرب من المدارس منخفض

بلغ معدل التسرب في العام الدراسي 2016/2017 نحو 1.1% بين الذكور مقابل 0.8% بين الإناث، وعند مقارنة معدل التسرب حسب الصف نجد أن أعلى معدل للتسرب بين الذكور كانت في الصف العاشر والصف الحادي عشر، في حين بلغ أعلى معدل للتسرب بين الإناث في الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر وذلك وفق قاعدة بيانات مسح التعليم للعام الدراسي 2017/2018.

نحو 3% نسبة عمالة الأطفال

أشارت بيانات مسح القوى العاملة 2018، أن نسبة الأطفال العاملين (سواء بأجر أو بدون أجر) في فلسطين نحو 3% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (10-17) سنة، بواقع 4% في الضفة الغربية و1.3% في قطاع غزة، و(5.5% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.2% من الأطفال إناث).

كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون 0.8% بواقع 1.1% في الضفة الغربية و0.4% في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة 1.5% للذكور مقابل 0.2% للإناث خلال العام 2018.

ويعتبر نشاط التجارة والمطاعم والفنادق هو المشغل الرئيسي للأطفال العاملين (10-17 سنة) في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة 38% مقابل 43% على التوالي، يليه نشاط التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية في الضفة الغربية بنسبة 24%، أما في قطاع غزة فقد كان النشاط الزراعي هو المشغل الثاني للأطفال العاملين بنسبة 23%.

18 ألف طفل لديهم على الأقل أحد أشكال الإعاقة

أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، أن هناك 18,206 من الاطفال في الفئة العمرية (0-17) سنة لديهم على الأقل أحد أشكال الاعاقة بواقع (7,729 طفلاً في الضفة الغربية و10,477 طفلاً في قطاع غزة)، أما على مستوى الجنس فقد بلغ عدد الأطفال الذكور ولديهم إعاقة واحدة على الأقل 10,771 طفلا، و7,435 للطفلات الإناث.

وشهد العام 2018 –وفق الإحصاء- ارتفاعًا في اعتقال الأطفال (دون 18 سنة) من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 2018، أن عدد الاعتقالات خلال العام 2018 بلغت نحو 6,500 حالة اعتقال من بينهم 1,063 طفلاً، أما عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع نهاية عام 2018 بلغ 6,000 أسيراً من بينهم 250 طفلاً (دون 18 سنة).

ارتفاع في عدد الشهداء الأطفال

استنادا إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، ارتقى 57 طفلاً شهيدا خلال عام 2018، منهم خمسة أطفال في الفئة العمرية (0-12) سنة، و29 طفلاً في الفئة العمرية (13-15) سنة، و23 طفلا في الفئة العمرية (16-17) سنة، وكانت حصيلة الأطفال الشهداء 15 طفلا خلال العام 2017