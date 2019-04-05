أبو ظريفة: لا تراجع عن مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها

أكد عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن عنوان هذه الجمعة، يؤكد أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال التراجع عن مسيرات العودة، حتى تحقق الأهداف التي من أجلها انطلقت".

وأضاف في تصريح صحفي، أن "هذه هي الجمعة الأولى التي تأتي بعد المسيرة المليونية والتفاهمات التي جرت برعاية مصرية، والتي لا بد للاحتلال أن يلتزم بها"، مشددا على ضرورة "المحافظة على سلمية المسيرة وعدم استخدام أي من الوسائل التي يمكن أن يستغلها الاحتلال ليصعد ضد أبناء شعبنا، ويستهدف المتظاهرين السلميين".

وذكر أبو ظريفة، أن "تصفير الخسائر؛ هي العنوان الذي يمكننا من جعل هذه الرسالة تصل بالمعنى والمضمون الذي نريده"، مطالبا "العالم بمراقبة سلوك الاحتلال، الذي وعد بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وإلى أي مدى يمكن لقوات الاحتلال أن تلتزم بهذه النقطة".

ولفت إلى أن "في حال تعامل الاحتلال بعكس ما هو متفق عليه، هذا يدل على أنه عازم على إلحاق الأذى بأبناء شعبنا، كما يعطي مؤشرات على إمكانية أن يتباطأ أو يتنصل من التزاماته"، مؤكدا أن "وقف إطلاق الرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال، هو أحد التفاهمات التي جرت مؤخرا بين غزة والاحتلال عبر مصر".

ونوه عضو الهيئة إلى أن "فعاليات مسيرات العودة، ستكون متنوعة وتعكس البعد النضالي والتراثي والحضاري للشعب الفلسطيني، فلدى الشباب الثائر إبداعات جديدة".

وأكد أن "هناك توافقا في إطار الهيئة، على وقف استخدام وسائل المقاومة الشعبية الخشنة من مثل؛ إطلاق البالونات والإرباك الليلي، من أجل منح الجهود المصرية مساحة لمتابعة الالتزامات الإسرائيلية، وعدم منح الاحتلال أي ذرائع لمحاولة التلكؤ في تنفيذ ما تم التفاهم عليه".

وذكر أبو ظريفة، أن "الوفد الأمني المصري يعمل على محاولة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الهدوء، استنادا إلى اتفاق عام 2014، مقابل تفاهمات متعددة الجوانب لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، لكنها لا تنهي مأساة غزة المحاصرة، ولهذا نحن مستمرون في هذه المسيرات حتى رفع كامل الحصار".

وأدى قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة خلال عام كامل، إلى استشهاد 271 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 30 ألفا بجراح مختلفة، بحسب تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"عربي21".

ودخلت مسيرات العودة عامها الثاني، بعد أن انطلقت في قطاع غزة يوم 30 آذار/مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وتم تدشين 6 مخيمات؛ خمسة منها على شرقي القطاع على مقربة من السياج الفاصل، والسادس على البحر في الجهة الشمالية الغربية للقطاع.