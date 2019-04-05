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السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:17 - 05 ابريل 2019
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة إن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

وأضافت المصادر أن خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة. وقال اثنان من المصادر إن الخطة نوقشت مع أعضاء في أوبك وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية إن الرياض نقلت التهديد أيضا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.

واحتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم نوبك حيز التنفيذ ضئيلة كما أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدما في تهديدها لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك. 

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