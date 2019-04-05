251 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال اسبوع

اقتحم العشرات من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد موقع حدشوت هار هبايت، أنّ (251) مستوطناً اقتحموا، باحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها هذا الأسبوع، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.
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