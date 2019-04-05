5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى من غزة الجمعة، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم الخامس من أبريل /نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من قطاع غزة: الأسير سعيد عبد الرحمن جبر صالح (33 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

أمضى الأسير سعيد داخل عزل سجن إيشل قرابة 20 شهرًا، قبل أن تنهي إدارة السجون عزله وتنقله إلى سجن ريمون وهو شقيق الأسير رمزي المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005.

والأسير مجدي رياض محمد ياسين من مدينة غزة المعتقل عام 2007، ومحكوم بالسجن 18 عامًا، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال؛ وهما من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

والأسير محمود شحدة عيسى أبو عيشة (34 عامًا) من مدينة دير البلح المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير محمد يعقوب أحمد كرسوع (39 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون الصهيونية.

والأسير علي شريف رافع نزال (46 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.