الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في "جمعة انتصار الكرامة"

يستعد المواطنون الفلسطينيون للمشاركة في يوم جديد من أيام مسيرات العودة و كسر الحصار شرق قطاع غزة، بعنوان "جمعة انتصار الكرامة".

و كانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت يوم أمس الخميس، للمشاركة في جمعة "انتصار الكرامة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وثمنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجهود المصرية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية وكسر الحصار عن قطاع غزة داعية إلى الالتفاف حول اهداف العودة وكسر الحصار ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على طريق معركة الحرية والتحرير والعودة.