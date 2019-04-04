السنغالي ماني يتوّج بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بقميص ليفربول

أعلن موقع ليفربول الرسمي، حصول السنغالي ساديو ماني، مهاجم الريدز، على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الماضي.

وسجل ماني 5 أهداف في 5 مباريات خاضها خلال شهر مارس، ليساعد الريدز في مواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، بالإضافة للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليظفر بجائزته الفردية الثانية هذا الموسم على مستوى جائزة لاعب الشهر في النادي.

وقال ماني للموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن هذا الشهر يعتبر من أفضل فتراتي الاحترافية، أنا سعيد بهذه الجائزة، لقد كان شهرا مميزا على مستوى الأداء الفردي، وقدمنا جميعا مستوى رائعا في كل مباراة".

وأضاف: "نحاول تقديم شيئا مذهلا للجماهير، أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة سواء من خلال التسجيل، أو صناعة الأهداف لأن هدفنا هو الفوز".

واختار ماني هدفه الأول في بايرن ميونخ بأنه الأفضل له هذا الشهر، قائلا: "رأيت اللاعبين يتجهون نحو المرمى، لذلك قررت تغيير وجهتي، وهو ما حدث بطريقة رائعة".