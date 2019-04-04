قضية فساد جديدة تلاحق نتانياهو

كشف الموقع الإخباري الأمريكي "هافينغتون بوست" النقاب عن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان صاحب أسهم في شركة "سيدريفت" بملكية قريب عائلته رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي خلال الفترة التي كانت تبيع هذه الشركة أقطاب كهربائية لشركة ثانية هي أيضا بملكية ميليكوفسكي.

وجاء في التقرير كما نقلت قناة "كان" العبرية أن الشركة الأخرى التي أطلق عليها "سي جي ألكترودس" قامت ببيع هذه الأقطاب لليبيا وأن هذه الصفقات التي قدرت بملايين الدولارات نفذت بين عامي الفين وسبعة والفين وثمانية وشكلت على ما يبدو انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الإدارة الامريكية على ليبيا آنذاك.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة في واشنطن غرمت شركة "سي جي الكترودس" بربع مليون دولار بعد أن كشفت هذه الصفقات.

وعقب ميليكوفسكي على هذا الخبر قائلا إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بالصفقات التي أبرمت مع ليبيا، في حين قال الناطق بلسان نتنياهو إن رئيس الوزراء لم يكن مستثمرا مركزيا في الشركة ولم تكن له علاقة في إدارتها أو نشاطاتها.