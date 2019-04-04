وفاة طفلة بحادث سير شمال القطاع

لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الخميس، جراء حادث مروري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت شرطة المرور في غزة، إن الطفلة دانا عوض محمد عوض وتبلغ من العمر (عامين) توفيت، إثر صدمها مركبة هونداي بالقرب من المسجد العمري في جباليا البلد.