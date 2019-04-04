عباس يصل عمان غدًا للمشاركة في منتدى "دافوس" الاقتصادي

من المقرر أن يصل رئيس السلطة محمود عباس غدًا الجمعة، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في منتدى "دافوس" الاقتصادي الذي سيعقد بالبحر الميت السبت المقبل.

وقال مستشار عباس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى لإذاعة "صوت فلسطين" إن عباس سيشارك في أعمال المنتدى بناء على دعوة وجهت له من العاهل الأردني الملك عبد الله؛ منوهًا إلى أنه سيجتمع بعدد من الشخصيات السياسية ورجال أعمال.

وأضاف مصطفى أن هذا المنتدى سيركز على اقتصاد دول المنطقة من ناحية وعلى دور الشركات الصغيرة وأثرها في بناء الاقتصاد من ناحية أخرى.

وتنطلق يوم السبت المقبل، في البحر الميت بالأردن، فعاليات الدورة السابعة عشرة من المنتدى الاقتصادي العالمي، ولمدة يومين، بحضور أكثر من 1000 شخصية وقرابة 100 شركة عربية ناشئة، ستعرض أفكارها تجاه قضايا اقتصادية وتكنولوجية.

وتناقش دورة هذا العام، وفق بيان المنتدى، الثورة الصناعية الرابعة، وتغير المناخ، والبطالة بين الشباب؛ فيما تعد الثورة الصناعية الرابعة من المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الاجتماع.

ويحمل اجتماع المنتدى لهذا العام شعار "بناء نظم جديدة للتعاون"، وسيركز فيها على أربع ضرورات تحويلية، هي: بناء نموذج اقتصادي جديد، وإدارة بيئية صالحة للعالم العربي، والوصول إلى أرضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم، والثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي.

والمنتدى الاقتصادي العالمي، هي منظمة دولية تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في سويسرا، كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.

وبدأت المنظمة كتجمع لرجال الأعمال لكنها توسعت لتشمل قضايا إنسانية، وسياسية، واقتصادية.