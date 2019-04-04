ربيعنا_مستمر.. مواقع التواصل تحتفي باستقالة بوتفليقة

لا زالت استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تلقى تفاعلاً قوياً بين مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، و لا سيما بعد إعلان المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب الرئيس، مما يعني الانتقال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور والعمل بمقتضياتها التي تقول رئيس البرلمان يتولى في هذه الحالة منصب الرئاسة.

و لم تقتصر التفاعلات على المستوى الجزائري فقط، بل شارك نشطاء من دول عربية أخرى تغريدات تحتفي باستقالة بوتلفيقة بعد الحراك الذي قام به الشعب الجزائري، و الذي استمر منذ 22 فبراير الماضي، حيث أدى الضغط الشعبي الى تحقيق رغبات المتظاهرين بإعلان الرئيس بوتفليقة استقالته.

و غرد النشطاء الذي عبروا عن فرحتهم بقرار الاستقالة عبر عدة وسوم، ففي حين حقق هاشتاغ #استقالة_بوتفليقة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاق #ربيعنا_مستمر بشكل ملحوظ، و خصوصاً بين مُغردين من دول عربية خاضت التجربة ذاتها، كما جرى مناقشة أهم أسباب نجاح الجزائريين بهذه السرعة و دون أضرار أو خسائر.

معاذ الله أن يخذل الله ربيعنا بعد أن تروَّى بدماء الشهداء، فتفتّـقتْ منه شقائقُ النعمان حمراءَ قانية #ربيعنا_مستمر #أوراق_الربيع pic.twitter.com/Jxj4G7bORr — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) ٣ أبريل ٢٠١٩

الربيع قد يأتي في غير الشتاء !#الجزائر أثبتت ذلك!#ربيعنا_مستمر — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) ٣ أبريل ٢٠١٩

#الربيع_العربي ربيع متجدد، من النوع الذي تحدث عنه شاعر تونس -مهد الربيع العربي- أبو القاسم الشابي في قوله:



إن سحْر الحياهْ

خالدٌ لا يزولْ

فعلامَ الشّكـاهْ

من ظلام يحُولْ

ثم يأتي الصباحْ

وتمرُّ الفصولْ

سوف يأتي ربيعْ

إن تقضَّى ربيعْ#ربيعنا_مستمر — ناجي القرطحي (@NagiAlammari) ٣ أبريل ٢٠١٩

#ربيعنا_مستمر

ربيع مستمر بوعي أعمق ونضج أكبر ربيع مستمر بقيادات وشعوب تعلمت الدرس القاسي الذي دفع من أجله الالاف من الشهداء الشعوب تستيقظ وتخرج من الغريق — Muhammed Ahmed. (@mazlibya) ٣ أبريل ٢٠١٩

فرنسا احتلت #الجزائر 130 سنة قام فيها الجزائريون ب 15 موجة ثورية ! آخرها كانت ثورة التحرير التي بدأت 1954 وانتهت بالاستقلال في عام 1962 واليوم تنجح موجة ثورية جزائرية في حمل #بوتفليقة على الاستقالة...

لن تضيع دماء الشهداء، ولا المناضلين و #ربيعنا_مستمر — د. محمد الصغير (@drassagheer) ٢ أبريل ٢٠١٩

#ربيعنا_مستمر

شعب الجزائر العظيم ..حيّا الله نضالكم ولكن رجاءً أدركوا اللحظة الفارقة،لاتتركوا الميادين ولاتذهبوا لإعلانات دستورية ولاتثقوا في أي أحد من النظام القديم واصنعوا النظام الذي تريدون وأنتم ثابتون في الميادين. — شريف منصور‎ (@Mansour74Sh) ٣ أبريل ٢٠١٩