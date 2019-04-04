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#ربيعنا_مستمر.. مواقع التواصل تحتفي باستقالة بوتفليقة

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 20:20 - 04 ابريل 2019
بوتفليقة بوتفليقة
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لا زالت استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تلقى تفاعلاً قوياً بين مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، و لا سيما بعد إعلان المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب الرئيس، مما يعني الانتقال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور والعمل بمقتضياتها التي تقول رئيس البرلمان يتولى في هذه الحالة منصب الرئاسة.

و لم تقتصر التفاعلات على المستوى الجزائري فقط، بل شارك نشطاء من دول عربية أخرى تغريدات تحتفي باستقالة بوتلفيقة بعد الحراك الذي قام به الشعب الجزائري، و الذي استمر منذ 22 فبراير الماضي، حيث أدى الضغط الشعبي الى تحقيق رغبات المتظاهرين بإعلان الرئيس بوتفليقة استقالته.

و غرد النشطاء الذي عبروا عن فرحتهم بقرار الاستقالة عبر عدة وسوم، ففي حين حقق هاشتاغ #استقالة_بوتفليقة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاق #ربيعنا_مستمر بشكل ملحوظ، و خصوصاً بين مُغردين من دول عربية خاضت التجربة ذاتها، كما جرى مناقشة أهم أسباب نجاح الجزائريين بهذه السرعة و دون أضرار أو خسائر.

  

 

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