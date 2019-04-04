‎صحيفة عربية تكشف تفاصيل مثيرة في قضية الجندي الإسرائيلي بومل

توصلت صحيفة عربية عن معلومات جديدة تتعلق بموضوع نقل رفات الجندي الاسرائيل رخريا بومل، إذ كشفت مصادر لصحيفة الرأي اليوم عن أن القوات الروسية حضرت الى مخيم اليرموك بتاريخ 19 اذار (مارس)، وطوقت مخيم اليرموك، وطلبت من كافة القوى المسلحة داخله من فصائل وجيش سوري وقوى امن الخروج من المخيم، وانتشرت القوات الروسية فيه وتوجهت الى مقبرة الشهداء في المخيم وطوقتها بالكامل، وكانت القوة الروسية تحمل معدات متطورة جدا واليات، ومكثت القوة الروسية 5 ايام حتى تاريخ 24 اذار مارس، وخرجت بهذا التاريخ وكان خبراء روس يحملون اكياسا بايديهم.

ويعتقد ان الخبراء الروس وجدوا الرفات خلال هذه المدة، وان الجماعات المسلحة فشلت في الوصول الى رفات الجندي خلال عمليات نبش قبور الشهداء .

وسلمت وزارة الدفاع الروسية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رفات الجندي الإسرائيلي، وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “سلمت روسيا إسرائيل رفاة الجندي من كتيبة الدبابات الإسرائيلية، زكريا باومل، الذي فقد منذ أكثر من 37 عاما. وتمت اليوم في مبنى وزارة الدفاع الروسية مراسم تسليم رفات الجندي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفنه في وطنه”.

وجرت مراسم تسليم رفات الجندي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف.

الرئيس بوتين هنأ اليوم في تصريح نقلته “روسيا اليوم” اسرائيل باسترجاع جنديها المفقود منذ العام 1982، وقال ان روسيا بالتعاون مع الشركاء السوريين استطاعوا تحديد مكان رفات الجندي الاسرائيل زخريا بومل وان روسيا قامت بتسليمه الى اسرائيل، ولم يصدر حتى الان توضيح من الجهات السورية الرسمية حول هذا الامر.

وكانت قوات الاحتلال قد بذلت جهودا كبيرة في الحصول على معلومات حول جنود ثلاثة فقدوا اثناء معركة السلطان يعقوب اثناء اجتياح بيروت، وكلفت مجموعات من داخل مخيم اليرموك اثناء احتلاله من تلك المجموعات بالبحث في مقبرة الشهداء القديمة جنوب المخيم، وقامت المجموعات بنبش المقبرة، وحاولت "إسرائيل" نقل عينات من المقبرة لفحصها، ويبدو ان "إسرائيل" حتى تاريخ تحرير المخيم قد فشلت في الحصول على الرفات، وان عملية كشفها ونقلها تمت خلال شهر اذار الماضي.