حماس تكشفت عن تفاصيل تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة

أعلنت حركة حماس أن التفاهمات التي جرت بوساطة مصرية تقضي بتقديم تسهيلات إلى قطاع غزة وتسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن التفاهمات تقضي بتوسيع مساحة الصيد 15 ميلًا بحريًا، وتوفير منحة مالية لتشغيل 20 ألف مواطن.

كما سيتم استمرار منحة الكهرباء واستئناف مشروع مساعدة الأسر الفقيرة، ورفع الحظر عما يزيد عن 80 صنف (مزدوجة الاستخدام).

المتحدث باسم حماس عبر حسابه في فيسبوك: مسيرات العودة مستمرة وتفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن سياسي.

وكشفت مصادر مطلعة أن التفاهمات التي تمت مصرية ودولية. ستقضي باستمرار دولة قطر تمويل السولار لشركة الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل، مضيفة أن الاحتلال قرر إدخال 30% من المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل استخدامها في القطاع الصناعي بغزة.

وأكدت المصادر أن هناك ٢٠ ألف فرصة للتشغيل المؤقت أعلن عنها منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، إلى جانب ٧ آلاف فرصة من الحكومة في غزة، مبينة توسيع نطاق التصدير وعدد الشاحنات والشروع في المنطقة الصناعية كارني.

وتقدمت حركة حماس بالشكر إلى قطر موضحةً أنها أكثر الدول دعمًا للمشاريع وتغطيتها.