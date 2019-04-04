أبو بكر يدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

دعا رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، إلى أوسع مشاركة شعبية وجماهيرية في فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يعتبر يوما وطنيا وشعبيا وعالميا لمناصرة الأسرى ودعم حقوقهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال أبو بكر خلال زيارته لأسرى محررين في الخليل وبيت لحم، اليوم الخميس، "باقتراب يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17/4 من كل عام، وفي ظل الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة بحق الأسرى، فإنه لمن الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي على كافة مؤسسات وتنظيمات وأبناء الشعب الفلسطيني الانخراط والمشاركة في كل الفعاليات والنشاطات التضامنية مع أسرانا الأبطال".

ولفت أبو بكر إلى أن "هذا العام سيشهد فعاليات متنوعة، داخلية وخارجية لإيصال صوت معتقلينا إلى كل مكان في العالم، وفضح الممارسات الخطيرة وجرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل بحقهم بما ينتهك القانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة".

جاءت أقوال أبو بكر، خلال زيارته كل من الأسير المحرر فهد عليان من مدينة بيت لحم، والذي أفرج عنه بعد قضائه 16 عاما في الأسر، والمحرر شاهر حلاحلة من بلدة خاراس غرب محافظة الخليل بعد 17 عاما من الاعتقال، والمحرر زهران زيدات من بلدة بني نعيم شرق الخليل بمناسبة الافراج عنه بعد قضاءه 15 عاما، والمحرر بلال الطرايرة بعد 4 أعوام في الأسر، والمحرر محمد مناصرة بعد قضائه 13 عاما في الأسر، والمناضل عبد الله السلال والد الأسير أسامة السلال.