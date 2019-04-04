الكشف عن مركبة عسكرية تدخل الخدمة في جيش الاحتلال

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن مركبة عسكرية مصفحة جديدة استخدمها في ملاحقة الشبان الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :"إن قوات الاحتلال استخدمت آلية عسكرية جديدة ذات قدرات متطورة وفق معايير الصناعات العسكرية، من نوع "نمر" في الضفة المحتلة".

وأضاف: "سيتم إرسال المركبة العسكرية الجديدة لاحقاً إلى قطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أن المركبة تتميز بقدرات تكنولوجية وتقنية عالية ، ومثبت عليها كاميرات مراقبة في جميع الاتجاهات مع أسلحة متقدمة، وتزن 10 طن مع سرعة 70 كم، وتستوعب 14 جندياً.

وبين بأن المركبة المصفحة "نمر" قادرة على تجاوز الطرق الوعرة والضيقة خلال أداء مهامها.











