افتتاح أول مسجد رسمياً في أثينا

يفتح أول مسجد رسمي في العاصمة اليونانية أثينا أبوابه خلال أشهر، بحسب ما أكدت الخميس مصادر متطابقة، في حدث تنتظره منذ سنوات الطائفة المسلمة في اليونان.

ومن المقرر أن توافق الحكومة "في نيسان/ابريل" على اسم الإمام الذي تختاره لجنة إدارة المسجد، وفق ما أكدت وزارة التعليم والشؤون الدينية التي تشرف منذ وقت طويل على هذا المشروع.

ومن المقرر أن يفتح المسجد بعد ذلك أبوابه "بحلول أيار/مايو"، كما أكد مصدر وزاري.

وقال نائب رئيس بلدية أثينا لشؤون المهاجرين واللاجئين لفتيريس باباياناكيس، "الأعمال تقدّمت بشكل جيد" و"المسجد سيصبح فاعلاً من الآن حتى الصيف".

يجري بناء المسجد غير المزود بمئذنة في حي إلايوناس التجاري في العاصمة في مشروع بلغت تكلفته 946 ألف يورو، وهو يتسع لـ350 شخصاً.

بدأت أعمال البناء عام 2017، لكن العديد من التأخيرات الإدارية عرقلت إنهاءه.

وموقع البناء حتى الآن مغطى بألواح ومن غير الممكن مراقبة تطور العمل فيه.

وتخشى السلطات من وقوع اعتداءات عنصرية، خصوصاً من حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي" الذي احتج مؤيدوه في السابق ضد مشروع بناء المسجد.

وأوضح باباياناكيس لوكالة فرانس برس أنه "سيكون هناك حماية خاصة عند الافتتاح (...) الهجمات العنصرية تضاعفت في الأشهر الأخيرة في البلاد".

وأثينا هي آخر عاصمة في الاتحاد الأوروبي لا يوجد فيها مسجد رسمي، فيما اعترفت الحكومة في السنوات الأخيرة بالعديد من المساجد غير الرسمية استجابة لحاجة الطائفة الاسلامية التي يبلغ عدد أعضائها نحو 300 ألف شخص.

وتوجد مساجد في منطقة تراقيا الشمالية الشرقية الحدودية مع تركيا حيث تعيش أقلية مسلمة.

وعمر مشروع إنشاء مسجد في أثينا نحو عقدين وتمّ تأجيله في صيف عام 2004 في ظلّ استضافة اليونان للألعاب الأولمبية على خلفية معارضة من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.