نيمار يقبل دعوة نتنياهو بزيارة "إسرائيل"

وعد اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر بتلبية دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة دولته المزعومة، وذلك بحسب ما جاء في شريط فيديو نشره الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

ونشر الرئيس البرازيلي الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، ويبدو أن الجزء الأول منه التقط على هامش زيارته "إسرائيل" هذا الأسبوع.

وأظهر القسم الأول من الشريط بولسونارو مبتسماً قبل أن يعطي الكلام لنتنياهو الواقف بجانبه، فتوجه الأخير بالإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا بالقول: رجاء، عليكما أن تزورانا. أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضروا الجميع معكما".

وفي الجزء الثاني من الشريط نفسه، ظهر نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم وهو يرد على الدعوة بالقول بالإنجليزية :مرحبا نتنياهو وبولسونارو أشكرك على دعوتك، إسرائيل.. نحن قادمان".

وحل بولسونارو الذي أدى اليمين رئيسا للبرازيل في الأول من يناير، في "إسرائيل" الأحد في زيارة لثلاثة أيام، تخللتها زيارته حائط البراق في القدس المحتلة برفقة نتنياهو، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة للمكان برفقة رئيس وزراء الاحتلال.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ 23 يناير بعد تعرضه لإصابة في مشط قدمه اليمنى خلال مباراة لباريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ في كأس فرنسا.