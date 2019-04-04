ليبرمان يحرض على قتل الأسرى

نشر أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، منشورا على صفحته في فيس بوك، حرض من خلاله على قتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأشار ليبرمان إلى الإضراب الذي ينوي الأسرى الفلسطينيين تنفيذه خلال الأيام المقبلة في ظل ما يتعرضون له من حملة قمع كبيرة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

ودعا إلى ترك الأسرى بلا طعام وبدون أي تدخل سواء على المستوى الطبي أو السياسي بالتحرك للمفاوضات معهم، داعيا إلى تركهم بدون أي طعام وتركهم "ينتحرون" وفق وصفه.

واعتبر أن هذا الإضراب نقطة اختبار لـ"إسرائيل" في حربها على "الإرهاب"، مضيفا "يجب ألا تشعر بالانزعاج من تهديداتهم بعدم شرب الماء وعدم التعاون مع استفزازهم، ليست هناك حاجة لإطعامهم بالقوة أو لإجلائهم إلى المستشفيات. يجب أن ننقل لهم رسالة واضحة: هل تريد تجويع نفسك؟ تفضل .. تريد الانتحار من تلقاء نفسك؟ تفضل .. إنه اختيارك، هذا الإضراب عن الطعام لن يجلب لك أي إنجازات، ولن تجرى أي مفاوضات تحت التهديد".

ودعا إلى أخذ العبرة من النموذج البريطاني عام 1981، عندما ترك الأسرى في سجونها بدون أكل وعناية طبية وبعد 7 أشهر قتل منهم 10، فأوقف الإضراب. مشددا على ضرورة الاستجابة بقوة للإضراب المخطط إليه.