ولادة نادرة في مصر.. طفل برأسين وقلب واحد

شهدت مصر ولادة "نادرة"، حيث وضعت سيدة طفلا برأسين وقلب واحد في جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، الخميس.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن وكيل وزارة الصحة في أسوان، إيهاب حنفي، قوله إن سيدة في العشرينيات من عمرها وضعت طفلا برأسين وقلب واحد بأحد العيادات الخاصة"، مضيفا أن "الطفل نقل إلى حضانة في إحدى المستشفيات بأسوان لمتابعة حالته الصحية".

وأشار حنفي إلى أن هذه الولادة تعد نادرة، لأن الطفل خرج برأسين وعمودين فقريين وأمعاء وقلب وجذع واحد.

وأكد المسؤول المصري أن حالة الرضيع الصحية جيدة، مشيرا أنه سينقل بعد أيام إلى المركز القومي للبحوث في العاصمة القاهرة لمتابعة حالته.

وقال والد الطفل محمد فراج أحمد، (37 سنة)، للصحيفة المصرية، إن زوجته البالغة من العمر 25 عاما، خضعت لعملية ولادة قيصرية، موضحا أن لديه طفلة أخرى تبلغ من العمر عاما، وقد جاءت إلى الدنيا بولدة طبيعية.