الاحتلال يحتجز مواطنين أثناء توجههم للمشاركة بزراعة أشجار الزيتون في مسافر يطا

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، أثناء توجههم للمشاركة بزراعة أشجار الزيتون في موقع مدرسة "الصمود والتحدي" في خلة الضبع بمسافر يطا، والتي جرى هدمها على يد الاحتلال منذ أربعة أشهر.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق، وحاولت منع المشاركين من الوصول والمشاركة في المسيرة، التي دعا إليها كل من إقليم يطا، والضواحي، بالتعاون مع اتحاد المعلمين، ومديرية التربية والتعليم، ووزارة الزراعة، واللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، والمتجهة لموقع مدرسة خلة الضبع التي كان قد هدمها الاحتلال في وقت سابق، لزراعة أشجار الزيتون ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض.

وأكد، أن هذا المنع لن يمنعهم من الوصول إلى الموقع، حيث سيقوم المشاركون بقطع ما يزيد عن أربعة كيلو متر مشيا على الأقدم، للوصول الى موقع المدرسة.