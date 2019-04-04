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تحسن على ساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:08 - 04 ابريل 2019
كهرباء غزة كهرباء غزة
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أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الخميس، تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد بعد توقف لعدة أيام.

وأوضحت شركة الكهرباء، أن الجدول سيشهد تحسناً ملحوظاً في ساعات وصل الكهرباء.

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